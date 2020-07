Per "Rassegna Copertina" un film alle luci del tramonto alla cava dei Balestrieri Domenica 26 luglio si è tenuto un altro appuntamento della rassegna. Alla Cava dei balestrieri è stato proiettato il film "Vita di Pi"

Le luci calde del tramonto a fare da contorno a un altro appuntamento di “Copertina”, la rassegna che propone cinema, cultura e musica in scena nei giardini più belli del centro storico di San Marino. Uno dei 16 appuntamenti in programma si è tenuto domenica 26 luglio, alla Cava dei Balestrieri, a due passi dalla funivia panoramica con una cena all’aperto e una proiezione cinematografica. Sul maxi schermo è andato in onda il film “Vita di Pi”, pellicola del 2012 diretta Ang Lee, - adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Yann Martel - che narra dell'amicizia fra un ragazzino e una tigre, in mezzo all'oceano. Sulle tavole, invece, prodotti del territorio e piatti tradizionali rivisitati proposti da bar e ristoranti locali.

Nel video alcune immagini della serata



