Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia

di Maria Letizia Camparsi
7 ago 2025

Fin dall'antichità si cerca di raccontare l'amore, il più difficile e allo stesso tempo il più semplice dei sentimenti. In epoca odierna ci prova anche il teatro, in particolare Gioia Salvatori, romana, autrice e attrice. Al Parco Ausa il suo “Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi” rientra nella rassegna estiva San Marino TeatrOUT – stiamo fuori. E fuori, dagli schemi, prova a starci anche lei: interpretando l'amore, o meglio il suo fallimento, con lucidità disarmante, humor spietato in una sorta di stand up comica e poetica. Seduta su un divano, la protagonista rilegge con ironia tagliente e dolcezza disillusa le proprie storie d'amore e quelle altrui, analizzando pensieri, aspettative, cliché e derive. 




Riproduzione riservata ©

