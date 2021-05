“Per tutto il tempo che ho”: amore e spy story in Salento nel thriller emozionale di Chiara Rinaldini

Il ritorno alle proprie radici per scoprire se stessi e al contempo imbattersi in una realtà sconosciuta, pericolosa ma doverosamente da affrontare. Il libro di Chiara Rinaldini, “Per tutto il tempo che ho” parla di sentimenti, legami famigliari, malavita: una storia avvincente che si sviluppa a Leverano, in terra salentina, con le sue peculiarità e i suoi misteri. Nella protagonista Mimì lo stesso attaccamento dell'autrice ai veri valori della vita.

Pur scrivendo da sempre, Chiara lavora come infermiera in Ospedale a San Marino. Per lei come per tanti, un anno difficile. La scrittura, "una valvola di sfogo": le è servita anche per incanalare nella giusta direzione parte delle proprie energie.

Domenica 23 maggio alle 18 presentazione pubblica del libro, al giardino degli Orti Borghesi. Già in cantiere il seguito del romanzo.

Nel video l'intervista a Chiara Rinaldini, autrice del romanzo "Per tutto il tempo che ho".