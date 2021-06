Per un teatro sostenibile e riciclabile...

MANICOMICS siamo noi perché è teatro sociale e programma educativo ambientale. I progetti ecologici a cavallo del LOCKDOWN danno i frutti oggi dopo oltre 20 spettacoli gratuiti rivolti ai giovani pertinenti pure per le famiglie. Se è vero che le 5P dell'ONU (persone, prosperità, pace, pianeta e partnership) si sposano bene con le 4R emiliano romagnole dell'emergenza rifiuti (riduzione degli scarti, riutilizzo dei materiali, raccolta differenziata, recupero di energia). Gioco divertente ma serissimo - dicono i teatranti - trattasi di SOSTENIBILITÀ e SPRECO nella società post pandemica in un'economia sempre più circolare che coinvolge globale e locale in men che non si dica... Il linguaggio dell'ironia serve a imparare (e a insegnare).

fz