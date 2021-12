TEATRO REGIONE Per una salute mentale (teatrale) di tutti Continuano a Bologna le rappresentazioni della compagnia ARTE e SALUTE diretta da Nanni Garella all'Arena del Sole il nuovo spettacolo RACCONTI DELLA FORESTA DI ARDEN prodotto da ERT/Teatro Nazionale

Adattamento tratto da Shakespeare “I Racconti di Arden ovvero la Tempesta” contiene anche le passate ventennali esperienze di Arte e Salute (e i suoi attori/pazienti psichiatrici in tour a Barcellona, Pechino e in Giappone) nell'indagine metaforica ed esperienziale di Garella nel suo lungo viaggio shakespeariano. Non manca Beckett e la “follia del nostro tempo” a contaminare il primitivo incanto dell'uomo-natura. La domanda del regista, se esista o meno la ARDEN dei nostri anni, è spazzata via dall'uragano-tempesta-big bang contemporanei che fanno piazza pulita dei 'luoghi' vicini e lontani alla città (polis e suburban). La natura torna ad essere matrigna e nemica fuori da ogni idillio!? L'isola o le nostre isole sopravvivono alla grande marea popolate di matti, saltimbanchi e buffoni, ma a manicomi chiusi.

fz

