MUSEO ITINERANTE 'Percorso della Reggenza': completato il progetto che unisce tradizione e innovazione Tour inaugurale alla presenza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Presentata anche la collezione di ceramiche 'brandizzate'

Frutto della migliore sinergia pubblico-privato, con la Segreteria di Stato all'Industria come capofila (in collaborazione con le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Territorio, per la Cultura e per il Turismo, nonché la Segreteria Istituzionale, Cerimoniale di Stato, AASLP, Istituti Culturali e Ufficio Turismo), il progetto “Percorso della Reggenza”, capace di unire la storia all'interattività, arriva al suo epilogo, ed è un finale di soddisfazione salutato dai Capitani Reggenti in carica, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, presenti al tour inaugurale. Palazzo Valloni, Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà, Basilica del Santo le tappe per rivivere la giornata di investitura, raccontate dalle guide turistiche e con il supporto multimediale di tablet da puntare sui principali siti per accedere alle puntuali informazioni di carattere storico e culturale.

Contenuti curati dal professor Verter Casali. Per rendere l’esperienza ancor più immersiva, parte tecnica, virtuale ed audio video affidata a AC&D Solutions e Miketing. Hanno prestato la loro voce gli attori: Fabrizio Raggi, Antonio Fazzini, Luigi Busignani.

Il percorso termina nel negozio di ceramiche tipiche 'brandizzate' con il logo della Reggenza. Boutique in stile minimal, dove dominano legno e acciaio negli interni progettati e realizzati dalle maestranze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Le ceramiche sono pezzi a tiratura limitata appositamente realizzate di semestre in semestre dai mastri ceramisti in omaggio ad ogni mandato reggenziale.

Si compiace la Reggenza per una iniziativa che valorizza l'artigianato locale: “E' bellissimo – dicono – che venga accostato all'Istituto Reggenziale”. Entro pochi mesi, il percorso sarà fruibile dai turisti in visita sul Titano. "Un prodotto tutto Made in San Marino che valorizza identità, storia e Eccellenze del Paese".

Nel video le interviste a Sara Forcellini, guida turistica; Edoardo Allasia, AC&D Solutions; Michael Felici, Miketing; Paolo Canarezza, Ceramica Barbò – Cooperativa sociale InVolo; Remo Guerra, Amministratore FACS; e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.

