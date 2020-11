VIRTUAL TOUR FOTO RAVENNA Percorso fotografico ravennate: Roversi della donna Gli scatti di Paolo Roversi al Mar, il tempio dell'arte ravennate, “STUDIO LUCE” in un omaggio con Beatrice alla figura femminile in attesa dell'Anno dantesco 2021 oggi anche in un tour virtuale

Percorso espositivo in una personale del grande fotografo ravennate PAOLO ROVERSI che vive e lavora a Parigi dagli anni 70. Figure di donna nel giorno della bellezza femmnile contro ogni forma di violenza e sessismo che vìola la persona. Dante fece di Beatrice la sua musa, madonna e compagna di viaggio, nei volti delle modelle di Roversi, celebri in tutto il mondo, l'artista crea le pose ispirate anche alla poetica di Ungeretti: “sopreso d'un amore, sparpagliato per il mondo, ma tutto qua.” nella tua donna. Oltre 270 fotografie raccolte in un cammino museale che rimane al Mar fino al gennaio 2021 tempo della speranza oggi in virtual tour su www.mar.ra.it.

Monografia originale mai così completa ispirata ai marmi delle basiliche bizantine della sua città natale. Così l'autore ha portato Ravenna in tutto il mondo 'appendendola' con i suoi ritratti in tutte le capitali internazionali dell'arte. Beatrice in chiave contemporanea ha, ad esempio, il volto di Kate Moss e dei famosi nudi neri e bianchi, inediti realizzati per le sfilate di moda. Gli ultimi lavori esposti sono nati per il Caledario Pirelli e Vogue Italia.

fz



