Percuotere la gente con i CCCP di Lindo Ferretti in 'TourTournée'

Dopo MULTITUDINE ultimo 'ConcertoSpettacolo' di Ferretti all'Olimpico di Vicenza, Giovanni Lindo torna in tournée-tour (concerto e spettacolo - appunto: musica e poesia) con “Percuotendo. In cadenza” progetto nato dai CCCP. Diventa esibizione-storia in itinere: pièce personale e politica, religiosa... Ritmo-rito e lettura in teatro-canzone: la melodia alla fine ridiventa poesia: parola. Giovanni Lindo Ferretti è tornato dall'Appennino emiliano venendo giù dalla montagna coi suoi “Cavalli e cavalle” in un “Te Deum” laico. Performance detonante e simbolica aperta al pubblico: politicamente condivisa. Ricordi musicali ed esistenziali dalla sua solitudine con questi spettacoli riempie sé stesso di suoni e gente. Percuote Simone Beneventi le corde sono di Luca Alfonso Rossi.









