“Percussioni e altri rumori”: al Titano un concerto da ascoltare e da “vedere”

Al Teatro Titano nel pomeriggio nuovo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno. “Percussioni e altri rumori”, il titolo del concerto. Protagonisti Rodolfo Rossi ed NMPEnsemble: già protagonisti assoluti della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. Proposta un'alternanza di atmosfere e generi; con un repertorio originale per percussioni di compositori spesso poco noti ai più, e proprio per questo aspetto “moderno”. Spettacolo non solo da ascoltare, anche da vedere, se si considera la componente performativa e coreografica; e l'utilizzo di tamburi, sonagli, xilofoni, mani, piedi e tutto ciò che fa rumore.

