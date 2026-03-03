Performance: Il disarmo disarmante

Strumenti musicali di pace e armonia 'estratti' e trasformati da tutte le armi possibili: perché non offendano più! L'idea dell'artista musicale, PEDRO REYES, da oltre un decennio è far suonare ciò che prima uccideva: processo di morte/vita in risonanze... I Giganti nel 68 a Sanremo cantavano: “mettete dei fiori nei vostri cannoni”, invece, Reyes fa rifiorire la vita dalla materia bruta di morte, DISARM, appunto. “Disarmato e disarmante” in un processo politico di trasformazione dei rapporti tra individui e stati. Ribaltare la logica della violenza con la prassi dell'incontro che permuta la materia in flusso sonoro d'amore. Riorientare l'ordine delle cose a partire dai cuori usando le nuove armi di dissuasione di massa: SOUND OF DISARM, un compendio di strumenti a corda e fiato, da oltre 7000 armi recuperate (e suonate) per la vita da quelli come Pedro.









