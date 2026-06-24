Performance: il mercato di Ravenna diventa una "Stanza d'Oro"

GOLDROOM prolunga REDRUM (anche in estate) nel medesimo progetto OVERLOOK HOTEL. Coreografia installata ai piani alti del mercato coperto di Ravenna (il tempo degli scambi e negozi mercantili all'imbrunire) pronta a viaggiare... Il tempo del gesto dei danzatori itineranti ed evanescenti del cinema in citazioni di LINCH e KUBRICK ballate da Gene Kelly nel riverbero musicale di un concerto di John Cage.

Fondamentale nella performance, che diventa pièce teatrale in movimento, la posizione dello spettatore (che non è solo una postura di corpi ma azione del camminare e spostarsi) tra schermi e spazi di narrazione 'sensibili'. La musica originale di Bruno Dorella riunisce, così, centro e periferia (contaminazione). GOLDROOM è, appunto, questo stuolo dorato che rimescola vite e cellulari in un tappeto fotografico: astratto e figurato hanno sempre uno spazio concreto e vero, il mercato delle cose... (è l'idea del mestiere dell'attore in scena di KANTOR) scambi tra persone.









