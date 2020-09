Performance post-pandemica

Progetto teatrale di un gruppo di lavoro bolognese nato nel 2015. Kepler-452 viene dalla gestione quadriennale del “Festival 20 30” (2030) con centinaia di under 30 in un grande affresco generazionale da cui scaturisce “LAPSUS”, il teatro post-pandemico, che sta in una virgola (senza fine e confine di spazio et tempo) piuttosto che in un punto (oppositivo e privativo: definitivo e definito). Un messaggio in bottiglia per “il giorno zero”... fz

Interviste con: Nicola Borghesi Autore, Enrico Baraldi Regista, RiccardoTabilio Musicista