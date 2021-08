ANTEPRIMA TEATRALE Performance: un teatro dentro al teatro Nell'ambito di Festival Aperto 2021: “Principio di Speranza” il backstage della performance d'apertura all'Ariosto di Reggio, il 25 settembre, UN TEATRO È UN TEATRO... coprodotto dalla Biennale di Venezia

Ripetere ossessivamente per ben 3 volte: “È un teatro...”, nel titolo di apertura, è un vuoto d'attesa che si esalta nello spazio di sospensione dei 3 puntini finali. Mettere in scena un'assenza nello spazio vuoto di palcoscenico e proscenio, dietro le quinte, fa emergere ciò che guardiamo senza vedere. Lo spettacolo comincia prima, come nella vita, ciò che precede forma la circostanza ultima anticipando l'evento sorprendente che ci stupirà: UN TEATRO è già TEATRO...

fz

Intervento critico di FILIPPO ANDREATTA Regista-Scenografo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: