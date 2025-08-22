TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:41 Carestia a Gaza, Israele replica all'Onu: "Palese menzogna, è orchestrata da Hamas" 18:24 PDCS: al via la Festa dell'Amicizia 18:21 Controesodo: sulle strade weekend da bollino rosso 17:44 Convalidato l'arresto di Sehrii Kuznietzov, rinviata la decisione sul trasferimento in Germania 17:44 PerformAppennino in festival moderno e contemporaneo 17:41 Maltempo, danni in tutta Italia per piogge e vento. A Rimini 19 persone evacuate dalle loro case 17:16 Italia da record: 3-0 alla Slovacchia all’esordio mondiale 17:13 San Marino Academy, Di Maio: "Non mi pongo obiettivi, dobbiamo dare il 100%. A quest'età si diventa grandi nel calcio" 17:05 La "nuova" San Marino Academy Under 22 targata di Maio è pronta a fare il salto di qualità 16:52 Tragedia in Trentino: escursionista riminese muore sul Sentiero dell’Orso in val Rendena
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

PerformAppennino in festival moderno e contemporaneo

PerfomAzioni Festival 2025 ha inizio anche da Bologna l'arte in Appennino emiliano fino a settembre residenze artistiche e spettacoli

di Francesco Zingrillo
22 ago 2025

Dall'Oratorio San Filippo Neri alla Valsamoggia in Appennino verso Modena fino al 12 settembre il festival internazionale performativo regionale. Incontri e luoghi non convenzionali in performance dentro i borghi e nei paesaggi naturali (site-specific). Formazione di INSTABILI VOLANTI e produzioni artistiche di PANICARTE in connessione culturale tra residenti e partecipanti da tutto il mondo. Lo spettatore è il co-autore performativo della esperienza artistica da protagonista. Percorsi partecipativi urbani e nelle campagne concludono il Festival in Oratorio bolognese con MEMORY dell'artista curda Nagar Hasib.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura