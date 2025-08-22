EVENTI REGIONE PerformAppennino in festival moderno e contemporaneo PerfomAzioni Festival 2025 ha inizio anche da Bologna l'arte in Appennino emiliano fino a settembre residenze artistiche e spettacoli

Dall'Oratorio San Filippo Neri alla Valsamoggia in Appennino verso Modena fino al 12 settembre il festival internazionale performativo regionale. Incontri e luoghi non convenzionali in performance dentro i borghi e nei paesaggi naturali (site-specific). Formazione di INSTABILI VOLANTI e produzioni artistiche di PANICARTE in connessione culturale tra residenti e partecipanti da tutto il mondo. Lo spettatore è il co-autore performativo della esperienza artistica da protagonista. Percorsi partecipativi urbani e nelle campagne concludono il Festival in Oratorio bolognese con MEMORY dell'artista curda Nagar Hasib.

