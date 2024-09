Pergamena a sorpresa in ricordo di Rosa per i ristoratori del "Ritrovo", Maurizio e Massimo Agostini Conferita da Usot con il patrocinio della Segreteria al Turisimo

È stata una vera sorpresa per Maurizio e Massimo Agostini del "Ritrovo" ricevere la pergamena conferita dall'Usot con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo in ricordo della madre Rosa, storica ristoratrice venuta a mancare il primo giugno. È stata consegnata oggi nel loro ristorante alla presenza del Segretario Federico Pedini Amati.

“Il Ritrovo” è un piccolo pezzo di storia, ha aperto il 24 ottobre del 1977 quando la signora Rosa lascia il lavoro nei campi per affrontare questa nuova avventura con tre figli da crescere e una cucina da mandare avanti. Solo due anni dopo muore suo marito. Grandi sono i sacrifici. La perdita del figlio Nazareno la mette nuovamente alla prova ma grazie ai fratelli Maurizio e Massimo, la storia di questa famiglia consolida i suoi successi. Il ristorante trattoria ha già avuto tanti riconoscimenti per cortesia e professionalità. Ricette originali nate in famiglia rappresentano al meglio il commercio sammarinese che si fa imprenditoria della tradizione, innovando.

Nel video l’intervista a Maurizio Agostini, ristoratore, Franco Ugolini pres. onorario USOT.

