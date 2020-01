BALLETTO SUL GHIACCIO Perrault "On ice" alla russa Per l'Epifania tra Bologna alle Celebrazione e Ferrara al Nuovo il balletto russo “sul ghiaccio” ballerini e pattinatori della Scuola di San Pietroburgo mettono in scena LA BELLA ADDORMENTATA rivisitata nelle coreografie

Non si danza sulle punte ma sulle lame dei pattini. Due grandi tradizioni russe: balletto e pattinaggio sul ghiaccio trasformano uno sport spettacolare in un'arte espressiva. Un corpo di ballo accademico e atleti abituati al duro lavoro fisico fondono corpo e anima in bellezza. Una storia senza tempo che mantiene i crismi della fiaba con le musiche di Prokofiev ballano re, fate e streghe, principe e principessa Aurora si danno il fatidico bacio: ci sono tutti gli ingredienti tratti da PERRAULT e rivisitati dall'antico BALLETTO SUL NAVA, storica compagnia nata nel 1887 dall'incontro tra nobiltà e borghesia di San Pietroburgo, nel rispetto del grande Teatro Imperiale Russo.

fz



