ANAIMAZIONE D'AUTORE Persepolis esiste ancora ma a fumetti Continua la collaborazione tra San Marino Cinema e la Cineteca di Bologna con i film restaurati del CINEMA RITROVATO in sala il capolavoro della animazione francese Inizi 2000, “PERSEPOLIS"

L'autrice franco-iraniana, Marjane Satrapi, sceglie un titolo indicativo per la serie fumettistica e per l'opera cinematografica derivata: PERSEPOLIS (parola greca) la antica città persiana del 500 avanti Cristo fondata da Dario I due secoli avanti e distrutta da Alessandro Magno, il Macedone, Conquistatore. Storia autobiografica di una bambina di famiglia benestante iraniana sotto il regime teocratico degli Ayatollah negli anni 80/90. Lungometraggio in Bianco/Nero nato da una graphic novel testimonianza culturale premiata dalla critica e dal pubblico a Cannes. Lei, la mamma e la nonna: un racconto generazionale di misoginia diffusa dall'Iran all'Occidente attualissimo ancora oggi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: