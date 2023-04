Perugino tra cinema e mostra umbra per i 500 anni

Dal docu-film alla grande mostra umbra per celebrare un genio della pittura rinascimentale al quale anche l'urbinate Raffaello guardava per la qualità della pittura e “la dolcezza” nell'amalgama dei colori (scrive il Vasari che non sempre lo amava e ne 'sparlava' volentieri). Tra Firenze e Perugia la formazione nel confronto (in cui la parola “allievo” risulta inadeguata) con Verrocchio e l'opera matura a Roma in 20 anni alla corte artistica di papa Sisto IV. Caposcuola capace di creare un linguaggio nazionale buono dalla Calabria al Veneto lungo le Alpi (il secondo dopo Giotto). Coordinava per la Cappella Sistina pittori come Botticelli e Pinturicchio che lavoravano sugli affreschi. Nel film della Nexo il Trasimeno e i paesaggi umbri quasi sempre sugli sfondi (vere e proprie presenze sceniche) parti integranti delle pale e dei dipinti. Un documentario ricco di testimonianze e contributi critici con la narrazione storica tratta anche dal Vasari, appunto. L'idea di bellezza e la plasticità delle figure danno alla pittura del Perugino una leggerezza di movimento che nessun altro prima aveva riprodotto così: infinito e immortale.