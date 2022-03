BANDO Pesaro si candida a Capitale italiana della Cultura 2024 L'audizione in diretta di fronte alla commissione. Il titolo durerà un anno e la vincitrice riceverà un milione di euro

Ieri e oggi le audizioni delle dieci città finaliste per l'edizione 2024 del titolo di Capitale italiana della Cultura. Tra queste, anche Pesaro. Dall'Auditorium Pedrotti del Conservatorio Rossini di Pesaro, il sindaco Matteo Ricci ha condotto la diretta per la presentazione, davanti alla commissione esaminatrice, della sua città a Capitale della cultura italiana 2024. “Sono giorni cupi – ha esordito, pensando alla guerra – ogni cosa sembra inappropriata in questo momento, ma la cultura riteniamo sia alla base della pace, della libertà e della democrazia”. E ha presentato la sua squadra, tra cui Gianni Letta presidente della Fondazione Rossini, e Francesca Perrotta direttrice d'orchestra. Pesaro ha chiamato anche volti noti ad esprimersi in suo favore. Il bando prevede che entro il 29 marzo la commissione proporrà al ministro della Cultura Dario Franceschini, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo, che durerà un anno e la città vincitrice riceverà anche un milione di euro. La capitale di quest'anno è Procida, nel 2023 toccherà a Bergamo e Brescia. Ecco tutte le città selezionate: Ascoli Piceno, Chioggia (Ve), Grosseto, Mesagne (Br), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Ge), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Sa), Viareggio (Lu) e Vicenza.

Nel video gli interventi di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e di Gianni Letta, presidente Fondazione Rossini

