17:44 Arriva Cipro, Cevoli volta pagina: "I ragazzi sapranno reagire" 17:41 Pogacar ancora nella storia: Il Lombardia è suo per la 5ª volta consecutiva 17:23 Il Rimini va a -2: 1-0 al Perugia dell'ex Braglia, decide Lepri 17:10 Consulta sammarinesi all'estero: nel secondo giorno focus su PdL Cittadinanza e Legge elettorale 14:21 Rissa con coltelli davanti all'Istituto Ruffilli di Forlì: tre minorenni feriti, uno grave
Pesca: i sospiri dei mari

BREATH di Ilaria Congiu al WeWorld Festival in collaborazione con la Cineteca di Bologna

di Francesco Zingrillo
11 ott 2025

Il RESPIRO del mare che muore per la pesca intensiva e industriale, dal Senegal alla Tunisia, terre di depauperamento del patrimonio ittico. Ilaria, figlia di un dirigente d'azienda d'esportazione del pesce congelato incontra altri 5 “figli dei mari” che sanno cosa significa vivere come pesci: lo stato delle acque con un forte senso di perdita. Crisi ecologica: cammino, perdono, e soprattutto consapevolezza. Dal legame tra uomo e mare l'ipotetico collasso ambientale. La GABBIA “d'ingrasso” dei pescatori ci imprigiona tutti in una “frattura metabolica” ancora curabile.




