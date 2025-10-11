EVENTI REGIONE Pesca: i sospiri dei mari BREATH di Ilaria Congiu al WeWorld Festival in collaborazione con la Cineteca di Bologna

Il RESPIRO del mare che muore per la pesca intensiva e industriale, dal Senegal alla Tunisia, terre di depauperamento del patrimonio ittico. Ilaria, figlia di un dirigente d'azienda d'esportazione del pesce congelato incontra altri 5 “figli dei mari” che sanno cosa significa vivere come pesci: lo stato delle acque con un forte senso di perdita. Crisi ecologica: cammino, perdono, e soprattutto consapevolezza. Dal legame tra uomo e mare l'ipotetico collasso ambientale. La GABBIA “d'ingrasso” dei pescatori ci imprigiona tutti in una “frattura metabolica” ancora curabile.

