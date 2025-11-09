SAN MARINO “Peter Pan una reale fantasia”: lo spettacolo alla Sala Polivalente di Serravalle Riscrittura della favola di Peter Pan dove spiccato è il contrasto tra la realtà e la fantasia.

Alla Sala Polivalente/Auditorium Little Tony uno spettacolo per tutta la famiglia con la Compagnia dei Lari. Riscrittura della favola di Peter Pan dove è spiccato il contrasto tra la realtà e la fantasia. Perché la vita va vissuta con una lunga corda che tiene legato il sogno e la fantasia alla realtà. Un recital-musical per adulti e bambini. Il ricavato andrà a favore del Centro di Aiuto allo Studio “Portofranco” di San Marino.



