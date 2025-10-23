TV LIVE ·
Peyote è sempre Bruno a Torino

“Willie Peyote: Elegia Sabauda” di Enrico Bisi è la vita del cantautore torinese raccontata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma presto in sala cinematografica

di Francesco Zingrillo
23 ott 2025

PEYOTE (Guglielmo Bruno di Torino) è la sua città che scorre nel docu-film lenta ma leggera come il grande fiume che si contiene silenzioso nel “Lungopò”. ELEGIA SABAUDA richiama la canzone di WILLIE ed è una storia da raccontare (bella) come tante altre che vengono da dentro - dice il regista Bisi nell'intervista di ARTRIBUNE alla Festa romana del cinema. Concerti, parole, e il bar torinese: c'è tutto dentro il film. Una vita normale in tensione continua con la sua arte. WILLIE PEYOTE è GUGLIELMO BRUNO sul palco, a Sanremo, e anche a casa sua.




