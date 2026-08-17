Piadina romagnola, il gusto della tradizione

Per fare la piadina romagnola servono pochi e semplici ingredienti. Ma in cima alla lista, senza dubbio, c’è la tradizione. Un impasto che, da generazioni, racconta la Romagna e che prende forma sul testo, fino a trasformarsi in quella sfoglia dorata e fragrante che tutti conosciamo. Ma partiamo dalle basi: quali sono gli ingredienti principali? "Farina 0, ma io uso anche quella macinata a pietra - risponde Paolina - strutto o olio, bicarbonato e sale".

Per Paolina Forcellini, però, quantificare gli ingredienti non è così semplice: la sua piadina la prepara da sempre “a occhio”, come si faceva una volta. C’è però un elemento che fa la differenza, e sul quale non si può sbagliare: la scelta della farina. "Ci vorrebbe la 0, con più proteine ma io uso quella macinata a pietra che quando cuoce fa anche più profumo".

Oggi chi vuole imparare a impastare e preparare una piadina può trovare ricette e tutorial praticamente ovunque, soprattutto online. Paolina, invece, questa tradizione l’ha imparata in casa e oggi è lei stessa a trasmetterla ai più piccoli. Il panetto intanto prende finalmente forma e, almeno per ora, posso ritenermi soddisfatta: nessuna brutta figura. Ma il lavoro non è finito.

Ora arriva la parte più delicata: bisogna stendere l’impasto e dare finalmente alla nostra piadina la sua forma. Perché, si sa, ogni ricetta nasconde piccoli trucchi e segreti del mestiere, quelli che si tramandano di generazione in generazione e che non si svelano proprio a tutti.

Paolina, però, quando arriva il momento della cottura, qualche consiglio ce lo concede. "Se la piadina non è troppo morbida viene cotta meglio e non fa tante bolle. Se ha troppa acqua diventa morbida, fa le bolle e si brucia".

Ora è il momento di tagliare e, soprattutto, di farcire la nostra piadina. E per farlo chiediamo aiuto a chi, ha bisogno di crescere: i nipoti di Paolina. Ed eccola, finalmente, la nostra piadina: calda, dorata e pronta da farcire. Un piatto semplice, ma che porta con sé il sapore della Romagna e una tradizione che continua a passare di mano in mano.

Nel video, Paolina Forcellini







