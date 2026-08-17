TUTORIAL PIADINA Piadina romagnola, il gusto della tradizione Non tutti, ormai, sanno più prepararla. Siamo andati nella cucina della signora Paolina, che ci ha mostrato come nasce una vera piadina romagnola, dall’impasto fino alla cottura e alla farcitura

Per fare la piadina romagnola servono pochi e semplici ingredienti. Ma in cima alla lista, senza dubbio, c’è la tradizione. Un impasto che, da generazioni, racconta la Romagna e che prende forma sul testo, fino a trasformarsi in quella sfoglia dorata e fragrante che tutti conosciamo. Ma partiamo dalle basi: quali sono gli ingredienti principali? "Farina 0, ma io uso anche quella macinata a pietra - risponde Paolina - strutto o olio, bicarbonato e sale".

Per Paolina Forcellini, però, quantificare gli ingredienti non è così semplice: la sua piadina la prepara da sempre “a occhio”, come si faceva una volta. C’è però un elemento che fa la differenza, e sul quale non si può sbagliare: la scelta della farina. "Ci vorrebbe la 0, con più proteine ma io uso quella macinata a pietra che quando cuoce fa anche più profumo".

Oggi chi vuole imparare a impastare e preparare una piadina può trovare ricette e tutorial praticamente ovunque, soprattutto online. Paolina, invece, questa tradizione l’ha imparata in casa e oggi è lei stessa a trasmetterla ai più piccoli. Il panetto intanto prende finalmente forma e, almeno per ora, posso ritenermi soddisfatta: nessuna brutta figura. Ma il lavoro non è finito.

Ora arriva la parte più delicata: bisogna stendere l’impasto e dare finalmente alla nostra piadina la sua forma. Perché, si sa, ogni ricetta nasconde piccoli trucchi e segreti del mestiere, quelli che si tramandano di generazione in generazione e che non si svelano proprio a tutti.

Paolina, però, quando arriva il momento della cottura, qualche consiglio ce lo concede. "Se la piadina non è troppo morbida viene cotta meglio e non fa tante bolle. Se ha troppa acqua diventa morbida, fa le bolle e si brucia".

Ora è il momento di tagliare e, soprattutto, di farcire la nostra piadina. E per farlo chiediamo aiuto a chi, ha bisogno di crescere: i nipoti di Paolina. Ed eccola, finalmente, la nostra piadina: calda, dorata e pronta da farcire. Un piatto semplice, ma che porta con sé il sapore della Romagna e una tradizione che continua a passare di mano in mano.

Nel video, Paolina Forcellini

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