Pianisti in concerto al Teatro Concordia per la rassegna musicale d'estate.

Nel pomeriggio c'è stato il penultimo appuntamento della Rassegna d'estate. Al Teatro Concordia giovani solisti si sono esibiti in un concerto pianistico, curato dal maestro Andrea Padova. Domani mattina invece sarà il maestro Sergio Scappini, nel segno della grande musica di Piazzolla ma non solo, ad aprire la rassegna Alba sul Monte… in concerto 2021. Appuntamento agli Orti dell’Arciprete alle 6 del mattino, il concerto sarà impreziosito dalle coreografie del ballerino e coreografo Vittorio Colella dello Studio Danza il Castello.

