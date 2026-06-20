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Piano jazz in organo ironico

Il pianista fiorentino ALESSANDRO LANZONI in “Organ - solo” al DRINKIN' JAZZ di Bertinoro per la NOTTE ROSA

di Francesco Zingrillo
20 giu 2026

LANZONI non è solo organo ma soprattutto pianoforte di scuola e tradizione: vincitore del TOP JAZZ 2012 e figlio d'arte di altrettanti pianisti e docenti a Firenze (nonno violoncellista e sorella violinista). ALESSANDRO è un talento precoce coltivato in casa. Educato alla musica classica (composizione) ma portatore del fuoco improvvisativo libero del jazz (Evans, Jarrett, e indirettamente Bad Powell). La musica per lui è ”attrazione naturale divenuta necessità espressiva”. La dedizione deriva dal suo mondo ma è necessaria all'urgenza interiore che lo porta a rileggere gli altri musicisti e interpreti anche americani facendoli inevitabilmente suoi. Il cinema, ad esempio, è per il medesimo motivo fonte di attenzione ed improvvisazione: la molteplicità dei linguaggi riuniti nella stessa opera è il canovaccio della partitura artistica del suo PIANO/ORGANO. ALESSANDRO LANZONI è ritmo, dinamica e timbrica: compassato con tanta ironia.




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