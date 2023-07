Piano Unesco, l'unità di Coordinamento condivide l'aggiornamento del Piano di Gestione 15 anni dalla World Heritage List , presenti i Capitani Reggenti

15 anni nella World Heritage List, nel corso di un convegno, presenti i Capitani Reggenti, l'Unità di coordinamento Unesco ha condiviso l'aggiornamento del piano di gestione, che diventa occasione per ribadire l'obiettivo Unesco: non solo tutelare luoghi o monumenti, ma anche fornire linee guida affinché i luoghi e chi li abita evolvano da un punto di vista culturale e sostenibile. Progettualità è la parola chiave che traduce le due anime del Piano di Gestione, che detta i tempi del percorso di una conquista non scontata.

Alla presenza dei Capitani Reggenti e accanto ai Segretari Belluzzi e Beccari, l'aggiornamento del piano di gestione da parte dei rappresentanti dell'Unità di coordinamento Unesco, il cui piano rappresenta un modello di gestione delle risorse di carattere storico e ambientale, in grado di orientare le scelte di pianificazione urbanistica ed economica dell’area.

Nel video l'intervista Marta Stacchini, Responsabile generale Unità di Coordinamento Unesco ed a Riccardo Varini, direttore Scientifico Coordinamento Unesco

