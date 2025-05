Pianure, mari, "Montagne nere"...

EBASKO è pratica teatrale per trasformare storie e miti in opere artistiche. La parola contiene il il nome della dea EBE (la coppiera degli dei dell'Olimpo). Verbo greco antico coniugato solo al presente significa, forza nel divenire giovani. Le “Montagne nere” sono, invece, quelle di Crotone (terra di miti contadini e popolari, millenari) devastate dalla catastrofe ambientale causata dalla fabbrica PERTUSOLA SUD. Le gravi cicatrici lasciate nel tessuto comunitario diventano drammaturgie postindustriali sulla terra come possesso: territorio violato e desiderio dimenticato, 3000 anni di storia e natura intorno ai monti della Sila. BLACK MOUNTAINS è l'ultimo atto della trilogia di EBASCO nata dalle pianure scure (inquinate) padane e dai mari 'oscuri' (commerciali) mediterranei.