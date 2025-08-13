Piazza Maggiore incanta: "Sotto le stelle del cinema" batte ogni record con 230.000 spettatori

Una nuova estate da record per il cinema sotto le stelle in piazza Maggiore, a Bologna. Mentre è fissata per questa sera, 13 agosto, l'ultima serata con la proiezione di "Il partigiano Johnny", la Cineteca di Bologna snocciola numeri, ancora una volta da primato: 230mila spettatori nelle 56 serate di questa stagione con una media di 4.100 spettatori ciascuna, la più alta registrata negli ultimi anni. Nel 2024 si era toccata quota 210mila, mentre nel 2023 si era chiuso sul filo dei 200mila.

Tra le serate più partecipate di quest'anno, "Incontri ravvicinati del terzo tipo" di Steven Spielberg, "Brazil" di Terry Gilliam, "Qualcuno volò sul nido del cuculo", pellicola che nel 2025 compie 50 anni, con la regia di Milos Forman e l’interpretazione di Jack Nicholson. Bagni di folla anche per la presenza di autori molto amati come Carlo Verdone e Wes Anderson.

Positivo, nelle parole degli organizzatori, pure l’esperimento del Cinema Modernissimo, con un cartellone pomeridiano quotidiano a complemento di quello serale in piazza. Le proiezioni delle 17 dal 30 giugno al 4 luglio, ha raccolto 7mila spettatori con una media di oltre 200 spettatori a proiezione e diversi sold out.









