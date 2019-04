Picasso mai visto al Concordia di Borgo

il Giovane Picasso

3 città elettive per 3 periodi creativi: Picasso parte da Malaga e va a Barcellona per finire a Parigi tra scrittori, attori e bohémienne attraverso il Periodo Blu e quello Rosa che prelude al CUBISMO. Josè Ruiz suo padre, insegnante di disegno, coltivò il suo talento infantile tanto da spingerlo a dipingere il primo vero quadro a 8 anni, e da lì... Amava Matisse e grazie alla famosa “statuetta africana” lo coinvolse nell'arte tribale e agli studi sul corpo femminile: visi e forme abbozzate in parte scomposte. Anni dopo arriverà la “Rivoluzione epocale” del ricreare forme e oggetti e il modo di guardarli (l'UNIVERSO OSTILE). Qualcuno afferma (ed è cosi anche nel docu-film) che il dipinto LES DEMOISELLES d'AVIGNON, conservato al Museo d'Arte Moderna di New York, sia l'origine dell'arte contemporanea. Picasso diceva, polemizzando con altri colleghi e critici, che “ Il genio (un grande) COPIA mentre il mediocre IMITA” ma qualcuno copia da Dio...

fz