TEATRO RAGAZZI BOLOGNA Piccola narrazione per attrici e pupazzi Stasera in Casa Cultura “Calvino” a Calderara di Bologna VALENTINA VUOLE spettacolo di “piccola narrazione per attrici e pupazzi” della Compagnia Progetto g.g. con Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti

Una favola di desideri per bambini che serve anche ai grandi perchè con vizi, capricci e regolucce, ci conviviamo tutti. VALENTINA (principessa e bambina) VUOLE crescere tra storie di gabbie che non servono a niente (gabiette di legno dei giardini di Honk Kong, ci sono davvero, dove le persone per passione e gusto del design sistemano tanti piccoli volatili colorati di varie forme) e frulli di vento in libertà. Ma è solo nel mondo che s'incontra la gente... Teatro-laboratorio frutto di un percorso con genitori e figli. Mamme e papà a confronto con le storie (questioni) dei più piccoli e a volte anche per i grandi sono già risposte a domande che non si pongono. Centro del progetto è la figura di mamma Clementina tratta da LO STRAPPACUORE di Boris Vian. Una madre che li ama così tanto da proteggere i suoi figlioli chiudendoli in gabbia...

