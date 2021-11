DANZA EUROPA Piccole danze in piccoli spazi per tutti MicroDanze un progetto europeo “An Ideal City” con Aterballetto che coinvolge opere, fondazioni e musei, partito dalla Grecia da un invito di Palazzo Magnani di Reggio Emilia

Contaminazione del tessuto urbano tra arte e ballo che arricchisce luoghi pubblici significativi delle città coinvolte nel progetto europeo con “performance danzate” in rapporto allo spettatore anche casuale nel contesto spaziale. 12 danzatori in pezzi brevi e spazi ridotti o circoscritti. Oltre il palcoscenico al di là della separazione attore/spettatore tra scena e platea. La performing art compenetra la tradizione coreografica su tre diversi livelli: classico, cinematico-immersivo anche in VR e d'approfondimento con Aterballetto in arte pubblica, appunto, da Reggio Emilia. Il tutto nel corso del tempo post covid diverrà un docufilm entro marzo 2023. Danza, Abbracci e armonia dei giovani, fuori dalla pandemia (o dalle pandemie...).

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: