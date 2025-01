Piccoli dolci storie, i racconti per i bambini per la Giornata della Memoria In Galleria CARISP, i Racconti per l'infanzia sulla Memoria sammarinese.

La memoria della Shoah è un passaggio di testimone. Ma come raccontare una pagina di storia che non trova aggettivi ai più piccoli? Con un racconto, che parli di valori universali. Da quattro anni la Giunta di Castello di Città organizza "Piccole dolci Storie", insieme a Ludoteca e Lettori con la Valigia. L'evoluzione della iniziativa si riflette nei numeri. Attenti e composti, più di cinquanta bimbi hanno ascoltato i racconti, ritrovando la prospettiva dei nonni e bisnonni, perché la storia non è solo monumenti targhe ed incisioni.

Nel video l'intervista a Simona Capicchioni e Secondo Bernardi, della Giunta di Castello di Città

