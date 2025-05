Piccoli giornalisti crescono: la quarta elementare di Serravalle in visita a RTV La classe quarta della scuola elementare La Primavera di Serravalle, è venuta oggi in visita a San Marino Rtv.

Sedici bambini, accompagnati dalle insegnanti Giulia, Angela e Laura, stanno svolgendo un progetto che riguarda i settori economici primario, secondario e terziario, come viene spiegato dall'insegnante Angela Mazza. “La nostra visita è motivata dal fatto che questo tipo di esperienza può allacciarsi al programma di varie discipline, in particolare quelle che riguardano le tematiche di geografia sui settori economici di produzione, ma si può anche allacciare al discorso dell'educazione alla cittadinanza, quindi della conoscenza da parte dei bambini di quello che è la risorsa del territorio anche in ambito televisivo”.

Per conoscere meglio il settore dei servizi, le maestre hanno deciso di portare gli studenti presso la TV di Stato, dove hanno potuto vedere come funziona lo studio virtuale, sono andati in onda su Radio San Marino e hanno letto il copione preparato in classe, davanti alle telecamere degli studi del TG. “Siccome noi crediamo anche nell'esperienza e non solo nella teoria, i bambini si metteranno in gioco in veste di giornalisti”, afferma l'insegnante Giulia Michelotti, che continua illustrando il lavoro fatto anche durante l'anno scolastico. “Abbiamo creato un piccolo speciale sull'ecologia a San Marino, visto che è un tema che abbiamo trattato in più ambiti durante l'anno, il rispetto della natura, il riciclo... quindi si metteranno alla prova così.”

