"Piccoli pensieri in note": il concerto benefico in Vaticano con Martina Crv

Ieri sera nell'Aula Paolo VI, in Vaticano, il concerto benefico della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare a sostegno dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, con l'esibizione di Martina Crv. Musica e solidarietà, un connubio felice nella Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita il 20 novembre.

La Banda Musicale dell'Aeronautica Militare, diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, si è esibita nell'Aula Paolo VI col concerto “Piccoli... pensieri in note”, nell'ambito del progetto solidale “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”, promosso dall’Aeronautica Militare proprio per sostenere il famoso ospedale pediatrico di Roma. I fondi raccolti consentiranno l'acquisto e il potenziamento di due stampanti bioprinting di ultima generazione per i laboratori di ricerca: sono anche in grado di ricostruire pezzi di tessuti dei piccoli pazienti.

Martina Crv, talento emergente del panorama musicale nazionale e attuale detentrice del titolo di Best European Junior Singer del Tour Music Fest 2024, è già un volto noto a San Marino: rappresenterà infatti la Repubblica al prossimo Junior Eurovision Song Contest. Oltre a Martina, sul palco il tenore Francesco Grollo, da sempre vicino alle iniziative di solidarietà promosse dalle forze armate, che ha eseguito il canto degli italiani, di Michele Novaro e Goffredo Mameli.