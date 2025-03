Piccoli sguardi: la rassegna si chiude con "Il Volo" della compagnia La Baracca

Alla Sala Little Tony di Serravalle si chiude la rassegna teatrale “Piccoli sguardi”, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. “Il Volo” è lo spettacolo proposto dalla compagnia La Barraca, onlus bolognese attiva nell'intrattenimento per ragazzi da oltre 45 anni. Protagonista è Gustavo, che costruisce macchine speciali, motori mai visti: il suo sogno è realizzare una trivella che, scavando, lo porti fino in Cina. A fianco a lui, spunta Gioacchino che vuole volare a tutti i costi, ma senza motore, solo con l'aiuto del vento. Lo racconta a Gustavo, evocando l'immagine del bruco, che trasformandosi in farfalla, inizia a volare.