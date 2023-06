SPETTACOLO Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: rinnovata convenzione con Segreteria di Stato per la Cultura e Istituti Culturali Tra i punti più importanti dell'accordo l'impegno ad organizzare iniziative nelle scuole. Sul futuro, il presidente Augusto Casali, annuncia la decisione di voler lasciare il testimone a qualche giovane della compagnia.

Da 60 anni è considerato un punto di riferimento nella promozione culturale del dialetto sammarinese. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli continuerà la sua attività con un sostegno in più grazie al rinnovo della convenzione con la Segreteria di Stato per la Cultura e gli Istituti Culturali. Tra i punti più importanti dell'accordo l'impegno ad organizzare iniziative nelle scuole.

"È importante dargli una veste istituzionale perché è questo il ruolo che ha, ed ha avuto, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli - afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Cultura - in più questo accordo si implementa coinvolgendo la scuola. Discuteremo insieme ad insegnanti e dirigenti scolastici come far vivere la nascita di una rappresentazione teatrale".

Per agevolare l'attività del Teatro Arnaldo Martelli, in particolare per la tradizionale commedia di Sant'Agata in scena da 51 anni, gli Istituti culturali metteranno a disposizione i locali, per le prove della compagnia, e i teatri per lo svolgimento delle rappresentazioni, oltre all'esonero da alcuni costi. Sul futuro, il presidente Augusto Casali, annuncia la decisione di voler lasciare il testimone a qualche giovane della compagnia.

"Quelli della mia generazione che fanno parte del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli - afferma Augusto Casali - hanno intrattenuto in tutti questi anni tre generazioni di sammarinesi. Questo sta accadendo anche nel Teatro, ci sono io, mia figlia e da qualche anno anche mio nipote. Questa perpetuazione dura nel tempo e io credo sia qualcosa di molto positivo".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Augusto Casali (Presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: