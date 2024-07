ARTE "Piccolo Tour" e "Grigio Antracite" alla Galleria Nazionale Sammarinese Una domenica d'arte e cultura

"Piccolo Tour" e "Grigio Antracite" alla Galleria Nazionale Sammarinese.

In occasione del 7° compleanno dall'apertura e del 17° anniversario dell'Iscrizione "UNESCO RSM Patrimonio Mondiale dell'Umanità", domenica 7 luglio l'Archivio Performativo della Galleria Nazionale San Marino aprirà le porte al pubblico per la presentazione dei portfolio: "Piccolo Tour" e " Grigio Antracite". La mostra, nella Sezione Progetti Avvenire - Portfolio Artisti e Curatori Sammarinesi, sarà accessibile dalle ore 11 alle ore 13 di domenica in sede stabile alla Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dello Stato; che collega, la Galleria Nazionale San Marino, alle migliori espressioni artistiche in progress sul territorio ed è già composta da numerosi portfolio di artisti e curatori sammarinesi.

Sempre a disposizione dei numerosi turisti, curatori e galleristi, in questa speciale giornata si presenteranno due progetti:

- "Piccolo Tour": un portfolio che racconterà con immagini e testi, gli interventi e le azioni degli artisti: Marco Vincenzi, Thea Tini, Yvette Vandenweghe, Veronica Zonzini, Valentina Pazzini, Omar Paolucci, Juan Carlos Ceci, Anna Malpeli, Michela Pozzi, i quali fanno tutti parte dell'ASART (Associazione Sammarinesi Artisti).

- "Grigio Antracite": un portfolio composto dai disegni degli allievi del Laboratorio dall'omonimo nome (G.A.) di Raffaella Vaccari, realizzato presso il Centro Sociale di Dogana ove, a partire da venerdì 5 luglio 2024 (dalle 18 alle 20), sarà visitabile anche nei tre giorni a seguire: sabato 6 luglio e domenica 7 luglio (dalle 15 alle 19) e lunedì 8 luglio (dalle 9 alle 19).

La direzione della Galleria ci tiene a precisare che: il ricevimento di nuovi portfolio di artisti - curatori - gruppi è sempre possibile (anche il 7 luglio), altrimenti su prenotazione, in altri orari, presso la Galleria Nazionale San Marino Giardino dei Liburni (Città, Repubblica di San Marino) dal lunedì al venerdì ore: 8.15 - 14.15 ; e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Per informazioni e ricevimento: 0549 888241 - 44;

gallerianazionale@pa.sm

F.b. - Galleria Nazionale di San Marino

