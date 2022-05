Don Simone è un prete spiantato con una parrocchia in difficoltà economiche e pochi giovani al seguito. Un eccentrico zio svizzero lascia al don una attività mondana molto speciale... lui corre con il sagrestano a riscuotere. Tra case chiuse alla tedesca e debiti parrocchiali c'è il problema irrisolto della prostituzione. Per quanto riguarda la morale, il regista sta tra San Tommaso e Margherita Hack, in mezzo - dice lui.

