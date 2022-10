PASOLINI 100 RSM PierPaoloPasolini: PPP e "il Fiore" della vita Continua il Centenario al Concordia, San Marino Cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato, propone IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE del 1974

Citti e Davoli, Franco e Ninetto, Roma , Matera e la Cappadocia con in Nord Africa: un nuovo modo di fare cinema dalle musiche (di Morricone) ai set per non parlare della recitazione su copioni poetici tratti da un classico riletto. PASOLINI, un cineasta del reale nato poeta, condannato, imbrattato e oggi rivalutato per il lavoro politico contro il GENOCIDIO CULTURALE borghese. Morto per denuncia più valida e viva soprattutto oggi. IL FIORE fatto di mille racconti aggiunti disegna perfettamente questo Ciclo della Vita che notte per notte... porta il 'metaracconto' ai giorni nostri (sciagurati). Orientale (arabo, egizio e persiano anche indiano) LE MILLE E UNA NOTTE di Pier Paolo Pasolini sono racconti d'amore di giovani e donne rapite, re e padroni, che compiono la storia dove tutti sorridono... Dopo le denunce e il ritiro del DECAMERON il regista riceve nel '74 a Milano il riconoscimento dell'opera e decreta “la scomparsa della repressione per l'epoca della tolleranza" ( ancor peggiore).

