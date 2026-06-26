EVENTI METROPOLITANI PIF: Dio perdona, e io sì Torna PIF (Pierfrancesco Diliberto) per l'estate al cinema in arena sulla via Emilia a San Lazzaro di Savena (BO) l'attore e regista siciliano presenta “...che Dio ci perdona a tutti” con Giusy Buscemi

“CHE DIO PERDONA TUTTI” è un copione sceneggiato sul libro scritto da PIF e ambientato a Palermo dove dolci e fede cattolica sono tradizioni perpetue. Arturo è ateo e vive la gastronomia con religiosa serietà e s'innamora di Flora fervente pasticciera cristiana praticante. Una storia d'amore esposta alla fragilità del vivere quotidiano tra furbizie e verità nascoste. L'incontro improvviso cambia, però, tutte le circostanze delle cose comuni: iris, sciù, e bignè perfetti s'insinuano nei precetti e nei comportamenti non detti, praticati e basta. “Peccatori perdonati”, comunque - dice papa Francesco, non solo nel film.

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