BOLOGNA CINEMA Pif e De Luigi stanno a guardare Pif in Piazza Maggiore alla rassegna della Cineteca di Bologna introduce la sua comedy sociale protagonista Fabio De Luigi nel film tratto dal concept “Candido” del collettivo I Diavoli

E NOI... tutti noi, quante volte siamo rimasti a guardare rifacendo sempre le stesse cose sperando, poi, che il mondo cambiasse!? - ci punzecchiano Pif e De Luigi. Oggi la frase da pronunciare è sempre la stessa: “Lo ha deciso l'algoritmo!”. Dai social al web giù fino alle circostanze quotidiane come prenotare una pizza o scegliere la ragazza la vita si trasforma in una serie di ologrammi più o meno reali (basta che siano realistici anche se non ci appartengono). Dietro alle corse in bici del povero Arturo c'è la logica di Amazon: consegne, penalità, errori che si pagano... lo sfruttamento a “cottimo” del nuovo sottoproletariato digitale. Paura del futuro e del controllo dall'alto. L'immobilità che diventa paralisi sociale. Il film è stralunato e ironico mai cattivo, e forse la cattiveria è quel che ci manca, un po'...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: