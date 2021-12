Pillole di storia sammarinese in un calendario Maddalena Savoretti presenta alla Reggenza "il compagno di avventure per l'intero anno". Eventi, momenti istituzionali e curiosità

Un calendario per valorizzare i momenti più significativi della vita istituzionale di San Marino, in un ideale percorso nei suoi oltre 1700 anni di storia. Vuol essere “un compagno di avventure per l'intero anno”, dice Maddalena Savoretti, che lo ha presentato alla Reggenza accompagnata dallo storico Verter Casali. Un racconto diverso attraverso testi, immagini, curiosità. “Un contributo in più – spiega Casali - per far conoscere la nostra storia”. Riportati anche fatti meno noti, come il documento ufficiale del Consiglio Grande e Generale, che il 23 luglio del 1743 mobilitava la popolazione per l'arrivo della peste. Testimonianza ancor più significativa in tempi di Covid. “Leggere queste notizie - afferma l'autrice - vi farà rivivere nel passato e sarà come avere in mano un quotidiano di quel giorno”. La passione di Maddalena Savoretti per i calendari prende vita dieci anni fa. Il ricavato della vendita verrà devoluto ai progetti dell'associazione Carità senza Confini “Michi per lo studio” e “un pasto al giorno”. Un contributo che rafforza il legame con territorio e radici, “che è parte costitutiva – plaude la Reggenza – dell'identità di un popolo, la risorsa più preziosa che una comunità possa avere”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: