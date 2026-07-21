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Pink Floyd a San Marino: rock sotto le stelle con lo spettacolo della tribute band

A Campo Bruno Reffi il concerto dei Floyd Machine

di Nicole Ciotti
21 lug 2026

Non era Londra negli anni '70, ma ieri sera San Marino si è trasformata in un'arena rock sotto le stelle. Sul palco del Campo Bruno Reffi, i Floyd Machine hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nella storia della musica con il loro omaggio alla band di David Gilmour e Roger Waters.

Tribute band italiana tra le più apprezzate e punto di riferimento nel panorama della musica live, i Floyd Machine si distinguono non solo per l’accuratezza del suono, ma anche per la cura scenica e visiva dei loro concerti. Sono una vera e propria orchestra rock: una formazione di dieci elementi, arricchita da una sezione fiati, cori femminili, tastiere e chitarre, per avvicinarsi il più possibile al suono degli album originali.

Dal 1999, girano l’Europa per ricreare l'esperienza dei leggendari concerti dei Pink Floyd. E c’era chi i Pink Floyd li ha vissuti in diretta, e chi li scopre oggi, grazie anche a eventi come questo. Da Wish you were here a Shine on you crazy diamond, in scaletta non potevano mancare i grandi classici. Che poi, quando si parla di Pink Floyd, cosa non lo è?




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