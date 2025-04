ANTEPRIMA MUSICALE Pink Floyd napoletani Tornano i PINK FLOYD in un film e un disco del mitico concerto anni 70 “Live at Pompeii”

Il rock tra le rovine di Pompei: lo scalpore del pop sull'onda del '68 per la prima volta nella storia riecheggia la musica dei Pink Floyd tra le rovine dell'anfiteatro romano antico: una rivelazione-rivoluzione. Un album live completo e rari filmati (negativi in 35mm originali) restaurati (Steven Wilson). Una performance storica che precede il grande successo di THE DARK SIDE OF THE MOON (1973). Ambientazioni diurne e notturne impensabili oggi con la band che prima di suonare si aggira tra gli scavi pompeiani e i reperti archeologici unici al mondo. Camminate alla Solfatara di Pozzuoli con bocche vulcaniche in attività dei Campi Flegrei: siamo nel 1971/72, incredibile. Note eterne in un posto immortale reso tale dalla storia antica che risuona ancora in quella nostra moderna e contemporanea.

