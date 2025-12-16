TV LIVE ·
Pink Floyd per Barret dipinto da Fielding

WISH YOU WERE HERE dei PINK FLOYD compie 50 a ricordo del fondatore SYD BARRETT un'opera video dipinta per una versione integrale del brano ristampato che lo ricorda: “Shine On You Crazy Diamond”

di Francesco Zingrillo
16 dic 2025

Il DIAMANTE PAZZO è proprio lui, Syd Barrett, e il pezzo disegna la perdita e l'assenza del chitarrista e compositore impazzito per l'uso di LSD nel '68. Tributo al fondatore e amico il brano SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND lo contiene in tutto: parole, musica, dolore... (25 minuti in 2 parti e 9 movimenti). Traccia e video lanciati a dicembre, 50 anni dopo, spalmati con le dita colorate sulla tela da Noel Fielding. Come fosse BARRETT il pittore-attore scava con le sue 'spatolate' nella pazzia di tutti noi.




