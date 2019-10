PINK WATERS: il live movie tecnologico del mitico Roger

Il docu-film "Roger Waters: Us + Them"

Uno spettacolo irripetibile che mette insieme i successi dei PINK FLOYD con l'ultimo album di ROGER WATERS attraverso la tecnica filmica live 4K e il suono 'quad' in presa diretta DOLBY ATMOS. Canzoni in tour dal mondo: 156 concerti della star davanti a 2 milioni e 300mila spettatori in America, Australia e Nuova Zelanda, tappe europee e ultimo live “CHOOS LOVE” a Monterrey in Messico. Un happening mediatico che sfrutta il cinema per veicolare un messaggio 'politico' universale: “L'AMORE UNIFICA GLI ANIMI PER IL BENE DEL PIANETA” solo con la musica - scrive Waters. Un'incredibile performance artistica e tecnologica per la regia di Sean Evans: “che supera THE WALL...”.

