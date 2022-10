ARTE “Pinto”, la mostra dell'artista sammarinese Gabriele Gambuti

Un artista poliedrico, Gabriele Gambuti, che tributa un omaggio al colore con la mostra “Pinto”. Si esprime attraverso diverse forme, materiali e superfici. 23 opere, in esposizione fino 4 dicembre, che utilizzano vari linguaggi espressivi: dai colori acrilici ai metalli incastonati tra il colore per rendere la potenza espressiva dell’opera ancora più incisiva. Nella mostra allestita nello spazio espositivo della società Carlo Biagioli, emerge la necessità dell'artista di scomporre e organizzare spazi, ponendo limiti e confini all'amato colore per evidenziarne la presenza. Così da dare identità precise ai cromatismi e valore al segno grafico. "A me piace il vissuto dell'opera - spiega Gambuti -, come un legno o una foglia e da lì partono le mie idee. Una parte dell'opera già vissuta e una a cui do vita io dipingendo. Il colore rosso ritorna spesso".

Nel video l'intervista a Gabriele Gambuti

